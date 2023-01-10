ФОТО | Смотрите, как выглядит Киркоров после пластической операции

Как и для многих других знаменитостей, декабрь стал для Филиппа Киркорова максимально насыщенным месяцем. Он успел сняться в нескольких телепередачах, посетил пару музыкальных премий, регулярно мелькал на кинопремьерах и, казалось, вообще не сходил с красных ковровых дорожек, пишет woman.ru

Сегодня король российской эстрады мог зажигать на дне рождения Виктории Шеляговой, а уже завтра — обниматься с Ольгой Бузовой на первом показе „СамоИронии“ судьбы. И так на протяжении нескольких недель подряд.



Недавно он опубликовал на своей странице новое видео и удивил поклонников тем, что за последнее время помолодел чуть ли не на 20 лет. В ролике Филипп Бедросович снялся в черном костюме и в кепке, выглядел очень бодрым и свежим. После затяжных выходных с салатами и шампанским это — настоящее достижение.

„У Филиппа новый фильтр на телефоне?“ — спросили в комментариях поклонники артиста. „Вообще без фильтров“, — ответила за него Виктория Шелягова.

Филипп Киркоров не принадлежит к числу тех звезд, кто до последнего будет скрывать тот факт, что временами посещает косметологов и других специалистов. Он открыто говорит, что с трудом следит за режимом, любит вкусно поесть и выпить сладкой газировки, поэтому справляется с возрастными изменениями другими способами.

Недавно прямо в разгар вечеринки в честь дня рождения Алены Жигаловой Филипп Киркоров начал открыто благодарить своего пластического хирурга и назвал его „богом“.

„У каждого есть свой диетолог, психолог, а у меня свой пластический хирург. Он всегда со мной, он мой Бог, он моя молодость и вечная красота“, — сообщил 55-летний исполнитель, намекнув на то, что за его „новое лицо“ ответственен небезызвестный Тимур Хайдаров.