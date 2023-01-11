В конце февраля Чулпан Хаматова впервые сыграет на латышском языке

„Писатель украинского происхождения, поэтому мы используем украинскую версию его имени — Микола“, — уточняется в аннотации к спектаклю. Уже выбрав название для постановки, Херманис с Тиронсом обратили внимание, что действие происходит примерно там, где проходит сейчас линия фронта. Нынешняя жизнь Миргорода проходит в условиях непрекращающейся войны.

Спектакль задуман как чтение и репетиция пьесы, в которой актеры НРТ прочувствуют скромные будни гоголевских героев. Теплая привязанность, которая правит буднями старомодной пары, оказывается более сильным оружием в борьбе со временем, чем мимолетные страсти и пустые мысли, — даже если мирная идиллия былых дней лишь полудрема писателя.

Уже в начале сезона руководитель НРТ обещал, что в этой постановке „Чулпан Хаматова впервые будет играть по-латышски, а возможно, еще на каком-то языке“. Партнерами актрисы будут Гундарс Аболиньш и Каспарс Знотиньш. Аболиньш с первых дней взял Чулпан под опеку и заботился о том, чтобы новая коллега успешно освоила латышский язык и культуру.

Премьера речи Чулпан на государственном языке состоялась на церемонии „Ночь лицедеев“ (Spēlmaņu nakts) — после вручения приза лучшей актрисы года Латвии за роль в спектакле Херманиса Post Scriptum. Все отметили очень точное произношение и удачную импровизацию — речь не звучала „заученной по бумажке“.

Само решение жюри было крайне неоднозначно встречено театральной общественностью — если на глазах Гундара Аболиньша выступили слезы радости, то некоторые коллеги по цеху даже не аплодировали. В соцсетях на Чулпан вылилась волна хейта, на которую Аболиньш отреагировал философски: „В Интернете каждый может накакать, что пожелает. Собаки лают, караван идет!“