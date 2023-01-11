ФОТО | Новая девушка Элджея — копия Ивлеевой

Элджей перестал скрывать свои новые отношения и показал публике новую возлюбленную.

На днях рэпер Арут отмечал свой день рождения. В числе гостей был Элджей. На торжество он пришел не один, а в компании блондинки с короткой стрижкой. Многие даже решили, что артист пришел с Ивлеевой, но это „другая Настя“.

Кажется, артист остается верен своему типажу. Ведь Анастасия Осмоловская – копия теледивы. У нее короткие прямые волосы и „пацанский“ стиль в одежде. Новая девушка рэпера работает фотографом. Причем, познакомился Элджей с ней как раз на работе. Парочка давно сотрудничает вместе.

Пока ни он, ни она не комментируют свой роман. Однако на мероприятии Алексей обнимал и целовал Настю. У гостей не осталось сомнений, что между ними искра.

Отметим, что Ивлеева также косвенно подтвердила, что ее экс-супруг „занят“. У себя в микроблоге она зареклась оставить всех бывших в 2022 году.