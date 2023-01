„Золотой глобус“ 2023: победа Стивена Спилберга и Кейт Бланшетт

Приз за лучшую мужскую роль в категории „комедия/мюзикл“ получил ирландский актер Колин Фарелл за фильм „Банши Инишерина“ (The Banshees of Inisherin) - трагикомедию, действие которой происходит на отдаленном ирландском острове. Эта лента была также признана лучшей в категории „комедия/мюзикл“, „Золотой глобус“ также получил автор ее сценария Мартин Макдона.

Исполнительницей лучшей женской роли в категории „комедия/мюзикл“ была признана Мишель Йео - за фильм „Всё везде и сразу“ (Everything Everywhere All At Once) - научно-фантастическую комедию о жизни в параллельных вселенных.