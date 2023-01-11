Оксимирона оштрафовали на 1000 евро за „призывы к сепаратизму“ в песне „Ойда“
Ранее на рэпера пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, усмотревшая признаки экстремизма в композиции „Ойда“ — из-за строчки „Ингрия будет свободной“. Она считает, что в песне содержатся „призывы отделить Санкт-Петербург от России“.
9 января в Октябрьском суде было назначено заседание по иску прокуратуры Адмиралтейского района Петербурга, требующей запретить песню „Ойда“ на территории России и ограничить к ней доступ в стриминговых сервисах. Никто из ответчиков, включая самого рэпера и медиаплатформы „ВКонтакте“, „Яндекс“ и „Звук“, на заседание не явился. В итоге его перенесли на 7 февраля.
Ингрия, или Ингерманландия, — одно из исторических названий области на северо-западе России, где находится современный Санкт-Петербург. Употребление топонима „Свободная Ингрия“ приписывают сторонникам автономии Петербурга и Ленинградской области, однако в самом городе его используют скорее в шутливом ключе.