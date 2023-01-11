В Эстонии начинается новый сезон конкурса по смешиванию коктейлей World Class
С сегодняшнего дня все бармены и интересующиеся искусством смешивания коктейлей могут зарегистрироваться для участия в конкурсе Diageo World Class, чтобы с февраля попытаться добиться титула лучшего мастера коктейлей в мире. В течение соревновательного сезона в Эстонии будут определены лучшие, которые за счёт организатора поедут в Ригу на финальные соревнования среди участников из стран Балтии, победитель которых, в свою очередь, отправится на всемирные финальные соревнования в Бразилию.
„World Class считается Олимпиадой для барменов, которая не только выявляет лучших из лучших, но и предлагает настоящую школу для мастеров коктейлей и всех интересующихся коктейльной культурой. Навыки барменов и знание о хорошей коктейльной культуре находят отражение в потреблении напитков людьми, обучая их ценить качество и потреблять осознанно“, – сказал Ристо Сяйнас, победитель конкурса World Class 2019 в странах Балтии и инициатор нового сезона, посол бренда Prike, одного из крупнейших импортёров напитков в странах Балтии.
Сезон соревнований в Эстонии в этом году продлится с февраля по май. „Чтобы попасть в финал конкурса, участникам предстоит пройти мастер-классы и разработать коктейли с заранее заданными компонентами. В результате будут определены шесть лучших участников из Эстонии, которые отправятся в Ригу на финальные соревнования в странах Балтии, где, в свою очередь, будет определён победитель среди участников из стран Балтии, который будет представлять весь регион на финальных соревнованиях в Бразилии“, – пояснил Сяйнас.
„Нынешний World Class, который считается Олимпиадой для барменов, ждут с нетерпением ещё и потому, что в предыдущие годы соревнования из-за короновируса проводились в интернете, поэтому в начинающемся сезоне барное сообщество соберётся вместе после долгого перерыва“, – сказал Сяйнас.
Начинающийся сезон приведёт в Эстонию цвет коктейльного искусства – выдающихся мастеров, под руководством которых эстонские бармены приобретут новые знания и навыки. „Сезон станет источником для дискуссий, сформирует тенденции, создающие основу для культуры потребления алкоголя, и сфокусирует внимание на вызовах профессиональной сферы“, – подтвердил Сяйнас.
По словам посла бренда Prike, именно бармены передают людям знания и убеждения, касающиеся искусства смешивания коктейлей, и создают культуру в мире коктейлей. Продвижение коктейльной культуры начинается со специалистов в этой области — барменов, которые умело обращаются с сырьём, сочетают вкусное блюдо с напитком, подчёркивающим его вкусовую палитру, и рассказывают истории о происхождении разных напитков и их сочетаний.
„Именно от работы барменов во многом зависит то, чтобы fine drinking, то есть изысканные напитки, ценились в Эстонии так же высоко, как fine dining, то есть изысканные блюда, предлагающие удовольствие от вкуса, и чтобы люди употребляли алкоголь осознанно. В коктейльной культуре действует принцип „пей меньше, но лучше“, то есть важно качество, а не количество“, – продолжил Сяйнас.
К участию в конкурсе приглашаются все бармены Эстонии, которые заинтересованы в развитии своих знаний и навыков, а также коктейльной культуры в Эстонии в целом. Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно на сайте www.worldclassbaltic.eu
В 2009 году британский концерн по производству напитков Diageo организовал World Class, всемирный конкурс барменов, который сейчас превратился в самое важное событие в мире смешивания коктейлей. Эстония впервые приняла участие в соревнованиях World Class в 2016 году. В следующем году к участникам из Эстонии присоединились бармены из Латвии и Литвы, и с тех пор страны Балтии в финале представляет один участник от трёх стран.