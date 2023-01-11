В Эстонии начинается новый сезон конкурса по смешиванию коктейлей World Class

„World Class считается Олимпиадой для барменов, которая не только выявляет лучших из лучших, но и предлагает настоящую школу для мастеров коктейлей и всех интересующихся коктейльной культурой. Навыки барменов и знание о хорошей коктейльной культуре находят отражение в потреблении напитков людьми, обучая их ценить качество и потреблять осознанно“, – сказал Ристо Сяйнас, победитель конкурса World Class 2019 в странах Балтии и инициатор нового сезона, посол бренда Prike, одного из крупнейших импортёров напитков в странах Балтии.

Сезон соревнований в Эстонии в этом году продлится с февраля по май. „Чтобы попасть в финал конкурса, участникам предстоит пройти мастер-классы и разработать коктейли с заранее заданными компонентами. В результате будут определены шесть лучших участников из Эстонии, которые отправятся в Ригу на финальные соревнования в странах Балтии, где, в свою очередь, будет определён победитель среди участников из стран Балтии, который будет представлять весь регион на финальных соревнованиях в Бразилии“, – пояснил Сяйнас.

„Нынешний World Class, который считается Олимпиадой для барменов, ждут с нетерпением ещё и потому, что в предыдущие годы соревнования из-за короновируса проводились в интернете, поэтому в начинающемся сезоне барное сообщество соберётся вместе после долгого перерыва“, – сказал Сяйнас.

Начинающийся сезон приведёт в Эстонию цвет коктейльного искусства – выдающихся мастеров, под руководством которых эстонские бармены приобретут новые знания и навыки. „Сезон станет источником для дискуссий, сформирует тенденции, создающие основу для культуры потребления алкоголя, и сфокусирует внимание на вызовах профессиональной сферы“, – подтвердил Сяйнас.