В январе в Эстонии стартует новый сезон стендап комедии от объединения Tallinn Stand Up
Январь – традиционно тихий и спокойный месяц, когда уже отгремели зимние праздники, а новый год только начинает набирать обороты. Именно в это время хочется получить заряд бодрости и хорошего настроения. Поэтому жителям столицы точно не стоит пропускать самое яркое юмористическое событие этого января – большой концерт объединения Tallinn Stand Up, который состоится 21 января. Помимо Таллинна, ребята заедут 20 января в Нарву и 22-го в Тарту.
Объединение комиков Tallinn Stand Up (и его партнёрское объединение Riga Stand Up) уже много лет организует открытые микрофоны, концерты и выездные мероприятия в жанре стендап во всех странах Балтии, а также в Великобритании, Финляндии и многих других странах. В активе участников объединения большие концерты в Таллине, Риге, Вильнюсе, Тарту, Нарве, а также выступления на одной сцене со звёздами стендапа – Дмитрием Романовым, Славой Комиссаренко, Денисом Чужим, Идраком Мирзализаде и многими другими. Также, комики являются участниками десятков юмористических проектов, подкастов, Youtube передач, ток-шоу.
Tallinn Stand Up начинает 2023 год не только с новой программой, но и в замечательном новом месте – впервые концерт пройдёт в Uus Laine (Vana-Kalamaja 1). На сцену выйдут лучшие комики объединения, уже знакомые столичному зрителю – Антон Герасимов, Александр Марголин, Александр Гузенко и Денис Иванов. Накопленный опыт позволяет им всегда выдавать со сцены качественную современную комедию. 21 января прозвучат самые свежие и актуальные шутки, которые станут прекрасным открытием 2023 года.
Место проведения: Uus Laine (Vana-Kalamaja 1, Tallinn)
Начало концерта в 20:00. Вход с 19:00.
Билеты в продаже на www.fienta.com
Подробная информация и резервация мест: +372 5306 5865 / info@laine.bar