Легендарный британский вокальный ансамбль The King's Singers можно снова услышать в Эстонии

Бесподобный квартет The King's Singers в его разных составах вот уже 55 лет представляет высший класс вокала a cappella на крупнейших сценах мира. С момента первого концерта в 1968 году вокальная эстетика и тонко отточенные интонации стали визитной карточкой группы на десятилетия. „Их можно сравнить с ансамблями Rolls-Royce, чей сверхдорогой двигатель V6 пульсирует и поет в своем суверенном мире по собственным правилам, недоступным для других“, – говорит продюсер концерта Лаури Аав.

На протяжении своей истории группа The King's Singers накопила настоящую сокровищницу аранжировок поп-музыки, джаза, фолка и духовной музыки, взятых из разных культур и воспевающих удивительное разнообразие музыкального искусства в современном мире. Они чувствуют себя как в своей стихии в огромном диапазоне различных стилей и жанров, постоянно расширяя границы репертуара, отдавая при этом должное британской традиции хорового пения.

Новая программа навеяна волшебными мелодиями Северных стран. „Север – это гораздо больше, чем просто сторона света. В мифологии Скандинавский регион ассоциируется с каким-то дальним уголком наших знаний и воображения – концом света. Но в этом есть неизмеримая красота, колоритное воплощение которой можно наблюдать и в небе Эстонии в виде северного сияния“, – так представляет свою новую программу группа. На концерте прозвучит и эстонская музыка: „Õnnis on inimene“ Кириллуса Креэга (1923) и „Ratas“ из цикла „Bulgaaria triptühhon“ Вельо Тормиса (1978), а также произведение „Piispa ja pakana“ / „Piiskop ja pagan“ (1992), заказанное у композитора группой The King’s Singer в преддверии первых гастролей в Эстонии.

Концерты The King's Singers состоятся 12 января в концертном зале „Эстония“, 13 января в тартуском концертном зале „Ванемуйне“ и 14 января в Пярнуском концертном доме. В составе ансамбля выступят Патрик Дуначи и Эдвард Баттон (контратеноры), Джулиан Грегори (тенор), Кристофер Бруэртон и Ник Эшби (баритоны) и Джонатан Ховард (бас).