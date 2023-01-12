„Рожден на органы“, „обмороженный пенис“ и другие откровения принца Гарри

Гарри полагает, что его родили „чтобы пустить на органы для Уильяма“. Якобы ему об этом рассказывали все родственники с самого рождения. В британской семье Гарри все (опять же якобы) называли Уильяма „наследником“, а самого Гарри „запасным“. „Меня родили на всякий пожарный. Почку там отдать или костный мозг, кровь перелить…“, — обижается экс-принц.

Многие напомнили, что принцесса Диана была адекватной и не позволила бы рожаться сыну для „частей“. „

Чем ещё порадовал Гарри в книге, продажи которой стартовали на этой неделе?

Например, он признался в употреблении кокаина в возрасте 17 лет. Причем употреблять наркотики он начал именно после смерти матери, чтобы справиться с приступами паники и тревоги „Это было не очень весело, это не сделало меня счастливым. Зато я почувствовал себя другим человеком, а это и была главная цель“, – пишет принц Гарри.

В этом же возрасте принц Гарри лишился девственности с женщиной, которая была старше его, а произошло все в поле за пабом. Этот опыт, правда, принц Гарри теперь называет унизительным, так как партнерша обращалась с ним, „как с молодым жеребцом“. В ответ он назвал ее „пожилой“ бизнес-леди.

„Я забрался на нее, после этого она шлепнула меня по пятой точке и сказала уходить. Моей главной ошибкой был выбор места — на поле позади с переполненным пабом нас без сомнений кто-нибудь увидел“, — рассказал принц Гарри.

Предполагается, что первой любовницей принца Гарри наверняка является Сюзанна Харви, которая сейчас занимает должность гендиректора аэропорта Котсуолд.

Гарри также рассказал и о довольно интимной проблеме, которая с ним приключилась после экспедиции в Арктику. Как оказалось, королевский отпрыск едва не лишился детородного органа, который отморозил вместе с ушами и щеками в экстремально холодных условиях.

В результате спасать принца Гарри помогали медики. И щеки, и уши удалось реабилитировать довольно быстро, в отличие от королевского интимного места.

Принц также посетовал, что проведенная еще в детстве процедура обрезания никак не способствовала избежать обморожения вопреки утверждениям в обратном. „Все говорили, и хотя это абсолютная правда, что вероятность обморожения полового члена намного выше, если вы не обрезаны, все эти истории были ложью“, — с досадой признался Гарри.