Шоубиз
23.01.2023, 20:06

Станислав Садальский экстренно госпитализирован, но уже рвется на свободу

 
Станислав Садальский
Станислав Садальский
ФОТО: Youtube

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский экстренно госпитализирован в МосВрачи больницы имени Боткина пытаются ему помочь.кве. Как информирует Telegram-канал Mash со ссылкой на социальные сети актера, у него открылось кровотечение из-за разжижающих кровь препаратов, которые принимал артист.

„Ночью по скорой забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты, ксарелто 20 мг, лимоны, имбирь… пока кровотечение не остановили“, — написал сам актёр в Instagram

Врачи больницы имени Боткина пытаются ему помочь. Уже на следующий день Садальский планирует вылететь на гастроли в Мурманск.

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