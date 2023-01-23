23.01.2023, 20:06
Станислав Садальский экстренно госпитализирован, но уже рвется на свободу
ФОТО: Youtube
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский экстренно госпитализирован в МосВрачи больницы имени Боткина пытаются ему помочь.кве. Как информирует Telegram-канал Mash со ссылкой на социальные сети актера, у него открылось кровотечение из-за разжижающих кровь препаратов, которые принимал артист.
„Ночью по скорой забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты, ксарелто 20 мг, лимоны, имбирь… пока кровотечение не остановили“, — написал сам актёр в Instagram
Врачи больницы имени Боткина пытаются ему помочь. Уже на следующий день Садальский планирует вылететь на гастроли в Мурманск.