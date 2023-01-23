Станислав Садальский экстренно госпитализирован, но уже рвется на свободу

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский экстренно госпитализирован в МосВрачи больницы имени Боткина пытаются ему помочь.кве. Как информирует Telegram-канал Mash со ссылкой на социальные сети актера, у него открылось кровотечение из-за разжижающих кровь препаратов, которые принимал артист.