Умерла супермодель 90-х Татьяна Патитц

Татьяна работала на показах Chanel, Calvin Klein и Chloé и украсила собой более двухсот обложек глянца. Говорят, именно эта неулыбчивая красавица с кошачьими глазами была любимицей легендарного фотографа Питера Линдберга. В кино Татьяна дебютировала в фильме „Восходящее солнце“ с Шоном Коннери. Также вместе с другими легендарными моделями 90-х она снялась в клипе Джорджа Майкла на песню Freedom.

В последние годы жизни Татьяна жила в Калифорнии, где активно занималась вопросами защиты окружающей среды. В свое время вместе с другими топ-моделями она снялась обнаженной в знак протеста против использования натурального меха в модной индустрии. И, в отличие от коллег, убежденная вегетарианка Патитц уже больше никогда не выходила на подиум в вещах из натурального меха.

Татьяна всегда много читала и стремилась быть ближе к природе. Вероятно, поэтому по завершении модельной карьеры она перебралась в Малибу и поселилась в доме с диким садом и видом на океан. „Я долго искала место, где могла бы отгородиться от безумия современного мира“, — говорила в интервью изданию Elle Décoration еще летом 2022 года.