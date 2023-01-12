Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса, но вряд ли обрадовался

„Илон Маск официально побил мировой рекорд по самой крупной потере личного состояния в истории“, — говорится в заявлении Книги рекордов Гиннесса. Организация обосновала свое решение данными Forbes, согласно которым личный капитал Маска упал на $183 млрд всего за год.

До Маска предыдущим рекордсменом был японский предприниматель, основатель и гендиректор Softbank Масаеси Сон. В 2000 году он потерял $58,6 млрд личного состояния.

„И не волнуйтесь — несмотря на то, что Маск потерял больше денег, чем любой другой человек в истории, он не будет голодать в ближайшее время. Он по-прежнему второй самый богатый человек в мире“, — добавили в Книге рекордов Гиннесса.