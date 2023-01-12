Виноват Садальский! Татьяна Кравченко неожиданно объяснила свой „прогул“ в театре

Она уточнила, что приняла решение не выходить на сцену после слов Садальского о том, что из театра „Ленком“ уволили актрисау Александру Захарову. По словам Кравченко, артист допустил „оскорбительный бред“ в адрес директора культурного учреждения Марка Варшавера. При этом актриса уточнила, что сообщила о своем решении пропустить спектакль руководству театра.