Наргиз поддержала слова Гребенщикова о фашизме в России

Поводом стало одно из интервью 2022 года, где Гребенщиков заявил о направлении средств на помощь Украине, а также критически отозвался о действиях России в Украине. Также он назвал поддерживающих спецоперацию людей „психически больными фашистами“.

Рассерженный депутат Хамзаев теперь требует проверить Гребенщикова на нарушения, предусмотренные аж тремя статьями уголовного кодекса, среди которых „содействие террористической деятельности“ (а с его точки зрения таковой являются оборонительные действия Украины). „Замечу, что это не какие-то отдельные заявления чумных актеров. Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения. „Спящие ячейки“ Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывании лже-правды и демонстрации своей лояльности к Западу“, — негодует Хамзаев.

Певица Наргиз Закирова же в своем Telegram-канале поддержала слова Гребенщикова. „Никогда не сомневалась в Борисе Борисовиче“, — написала она.