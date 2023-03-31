Больше не боятся заболеваний, передающихся половым путем? История эстонца: женщины предлагают заняться сексом без презервативов(5)
Эстонские мужчины поделились опытом общения с женщинами, которые не хотят использовать барьерную контрацепцию. Оказывается, что не только мужчины предлагают заняться сексом без презерватива, но, зачастую, и сами женщины уговаривают партнера отказаться от этого вида защиты.
„Я использовал Tinder около 3 лет, это включало относительно большое количество свиданий, некоторые из них закончились в постели. Во-первых, у меня всегда были при себе презервативы, я держал их в разных карманах пиджака, в машине, в сумке во время путешествий и т.д.
Но вот среди эстонских женщин, когда я спрашивал, займемся ли мы этим с резинкой или без, я примерно в 80% случаев, получал ответ: „А давай без“. Скажем так, я получал такой ответ достаточно часто, чтобы задуматься об этом, и некоторым даже задавал вопросы на эту тему. И это были не какие-нибудь тусовщицы, а мамы 35+ с семьями. Так что поди пойми этих женщин!“
Новая норма?
Оказывается, мужчины и раньше наблюдали подобное поведение со стороны эстонских женщин. В статье, опубликованной пять лет назад в журнале Naistekas, эстонские мужчины говорили то же самое.
„Я всегда рад использовать презерватив. По моим наблюдениям, люди моложе 30 лет настаивают на использовании презерватива. Это меня устраивает. Но когда занимаешься сексом с женщинами за 40, все по-другому. Ты говоришь женщине, что принесешь презерватив, и тут начинается сказка: у меня нет никаких болезней; я могу обойтись без; я на спирали или на таблетках; я хочу по-настоящему почувствовать тебя и т.д.
Будучи мужчиной, очень трудно трезво мыслить в такой ситуации. Тогда это действительно 50/50. Я оцениваю риски: если это первый раз с человеком, то это всегда однозначное „нет“ ; на второй встрече иногда могу заняться без презерватива, иногда возьму с собой. Я никогда не предлагал женщине заняться сексом без презерватива. Поведение одинаково как у трезвых женщин, так и у женщин, выпивших два бокала вина. Женщины за 40, пожалуйста, настаивайте на более частом использовании презервативов“, - вспоминал в то время один из читателей.
„Из 100 женщин примерно 7-8 попросили использовать презерватив. И речь идет о трезвых женщинах. Поэтому я всегда надеваю презерватив, потому что знаю, как на самом деле живут женщины“, - вспоминал в то время другой читатель.
Почему так происходит?
Исследователи из Университета Гелфа в Канаде спросили 440 мужчин и женщин, что будет, если они встретят нового партнера на вечеринке, и как они постараются избежать незащищенного секса.
„Знание того, какие факторы играют роль в том, что люди не замечают рисков, связанных с половым актом, может помочь нам лучше предотвращать такие ситуации. Например, надежда на длительные отношения или слишком близкое знакомство с партнером,“ - сказала доктор Шайна Скакун-Спарлинг, возглавлявшая исследование.
„Женщины боятся, что они испортят будущие отношения с самого начала, если заставят своего партнера пользоваться презервативом“.
Выяснилось, что женщины боятся, что они с самого начала разрушат будущие отношения, если заставят своего партнера пользоваться презервативом. Они беспокоятся, что, заговорив о презервативах, испортят настроение своему мужчине или романтику, витающую в воздухе, и создадут впечатление, что они недостаточно ему доверяют.
И наоборот, мужчины, которые были заинтересованы в отношениях, также чаще использовали средства защиты, что, по мнению экспертов, объясняется желанием произвести лучшее впечатление или просто заботой о здоровье партнера.
Три самых невероятных оправдания, которые предлагали женщины в пользу секса без презерватива:
1. Секс без презерватива гораздо приятнее
Простое решение: смазка! Она снимает трение, а исследования показывают, что использование лубриканта также делает половой акт гораздо более приятным для женщин. Более того, необязательно использовать самые обычные презервативы - можно выбрать презервативы из более тонкого материала или стимулирующие.
2. Использование презерватива может привести к заражению
Этому есть две причины: разрывы или раздражение, вызванное слишком частым половым актом, во время которого не использовалась смазка. Кроме того, в этом могут быть виноваты бактерии. Однако ни один из этих факторов не говорит о том, что причиной именно использование презерватива.
3. Женщины используют презервативы, только если уверены, что могут забеременеть.
Секс во время менструации может быть приятным занятием, но отказываться от презерватива, потому что вы думаете, что все равно не забеременеете во время месячных, не всегда хорошая идея. Даже если вы наиболее фертильны в период овуляции, вы все равно можете неожиданно забеременеть, занявшись сексом без предохранения во время менструации.
Другими словами, нет разумной причины не использовать презерватив, если только вы не хотите забеременеть или заразиться заболеванием, передающимся половым путем.
Источник: Daily Mail.com; WomansHealth.com