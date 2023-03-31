Больше не боятся заболеваний, передающихся половым путем? История эстонца: женщины предлагают заняться сексом без презервативов

„Я использовал Tinder около 3 лет, это включало относительно большое количество свиданий, некоторые из них закончились в постели. Во-первых, у меня всегда были при себе презервативы, я держал их в разных карманах пиджака, в машине, в сумке во время путешествий и т.д.

Но вот среди эстонских женщин, когда я спрашивал, займемся ли мы этим с резинкой или без, я примерно в 80% случаев, получал ответ: „А давай без“. Скажем так, я получал такой ответ достаточно часто, чтобы задуматься об этом, и некоторым даже задавал вопросы на эту тему. И это были не какие-нибудь тусовщицы, а мамы 35+ с семьями. Так что поди пойми этих женщин!“

Правила хранения презервативов Нет – кошельку! В кошельке средство контрацепции подвергается излишнему трению. Как результат, на латексе могут появиться микротрещины, и защитные качества презерватива значительно снижаются. Карманы джинсов тоже нет! Место слишком теплое + ситуация, как с кошельком, есть трение во время ходьбы. Это может стать причиной повреждения и без того тонкого латексного изделия. А еще ты можешь на что-то сесть и пронзить его. А бардачок автомобиля? Нет. Летом автомобиль очень нагревается, а зимой там холодно. То же самое - холодильник или место у батареи. Может ванная или кухня? Повышенная влажность и высокая температура разрушают латекс. А где можно? В прикроватной тумбочке, где нет прямых солнечных лучей, нет перепадов температур, где сухо и уютно. Если тебе нужно носить его с собой, то лучше купи специальный футляр для презерватива и носи его в сумке-бананке, но в отдельном кармане. Важно: у презервативов есть срок годности. Проверяйте его время от времени. Источник: tsn.ua

Новая норма?

Оказывается, мужчины и раньше наблюдали подобное поведение со стороны эстонских женщин. В статье, опубликованной пять лет назад в журнале Naistekas, эстонские мужчины говорили то же самое.

„Я всегда рад использовать презерватив. По моим наблюдениям, люди моложе 30 лет настаивают на использовании презерватива. Это меня устраивает. Но когда занимаешься сексом с женщинами за 40, все по-другому. Ты говоришь женщине, что принесешь презерватив, и тут начинается сказка: у меня нет никаких болезней; я могу обойтись без; я на спирали или на таблетках; я хочу по-настоящему почувствовать тебя и т.д.

Будучи мужчиной, очень трудно трезво мыслить в такой ситуации. Тогда это действительно 50/50. Я оцениваю риски: если это первый раз с человеком, то это всегда однозначное „нет“ ; на второй встрече иногда могу заняться без презерватива, иногда возьму с собой. Я никогда не предлагал женщине заняться сексом без презерватива. Поведение одинаково как у трезвых женщин, так и у женщин, выпивших два бокала вина. Женщины за 40, пожалуйста, настаивайте на более частом использовании презервативов“, - вспоминал в то время один из читателей.

„Из 100 женщин примерно 7-8 попросили использовать презерватив. И речь идет о трезвых женщинах. Поэтому я всегда надеваю презерватив, потому что знаю, как на самом деле живут женщины“, - вспоминал в то время другой читатель.