Шоубиз
13.01.2023, 15:10

Никита Михалков по-прежнему находится в реанимации

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Никита Михалков
Никита Михалков
ФОТО: Youtube

Российский режиссер Никита Михалков по-прежнему остается в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей больницы, где проходит лечение кинематографист.

Никита Михалков был госпитализирован 5 января 2023 года. Причём сведения о его состоянии были противоречивыми, как и информация о диагнозе.

10 января режиссер сообщил в своем Telegram-канале, что пока остается в больнице, продолжает проходить обследования и получать необходимое лечение. Точнее, сообщение от его имени появилось на канале. Оставил ли его сам Михалков — вопрос открытый.

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