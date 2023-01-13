13.01.2023, 16:44
Создателю „Рика и Морти“ предъявили обвинение в домашнем насилии
ФОТО: | 2017 Invision
Сценаристу мультсериала для взрослых „Рик и Морти“ Джастину Ройланду предъявили обвинения в домашнем насилии и незаконном лишении свободы. Об этом сообщает NBC.
Инциденты, в связи с которыми выдвинуты обвинения, произошли в январе 2020 года. Пострадавшая женщина утверждает, что Роланд нанес ей телесные повреждения, угрожал, вводил в заблуждение, незаконно лишал свободы.
Свою вину Ройланд, взятый под стражу и освобожденный под залог в 2020 году, не признал. Адвокат, уверенный в невиновности подзащитного, уверен, что дело закроют.
Ройланд также озвучил главных героев сериала „Рик и Морти“ — Рика Санчеса и Морти Смита.