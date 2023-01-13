Создателю „Рика и Морти“ предъявили обвинение в домашнем насилии

Инциденты, в связи с которыми выдвинуты обвинения, произошли в январе 2020 года. Пострадавшая женщина утверждает, что Роланд нанес ей телесные повреждения, угрожал, вводил в заблуждение, незаконно лишал свободы.

Свою вину Ройланд, взятый под стражу и освобожденный под залог в 2020 году, не признал. Адвокат, уверенный в невиновности подзащитного, уверен, что дело закроют.

Ройланд также озвучил главных героев сериала „Рик и Морти“ — Рика Санчеса и Морти Смита.