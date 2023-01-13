Шоубиз
13.01.2023, 17:31

ВИДЕО | Арнольд Шварценеггер снялся в клипе Kalush Orchestra

 
Kalush
Kalush
ФОТО: Youtube

Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер принял участие в новом клипе „Щедрий вечір“ украинской группы Kalush Orchestra, победившей на конкурсе „Евровидение“ в 2022 году, — сообщает Meduza.

В начале видео Шварценеггер говорит на английском: „Это мощное послание всему украинскому народу. Особенно сейчас, в это очень тяжелое время. У каждого может быть мечта. И каждый может претворить ее в жизнь“.

Также актер появляется в самом конце ролика в окружении группы, произнося название песни по-украински.

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