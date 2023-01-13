13.01.2023, 17:31
ВИДЕО | Арнольд Шварценеггер снялся в клипе Kalush Orchestra
ФОТО: Youtube
Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер принял участие в новом клипе „Щедрий вечір“ украинской группы Kalush Orchestra, победившей на конкурсе „Евровидение“ в 2022 году, — сообщает Meduza.
В начале видео Шварценеггер говорит на английском: „Это мощное послание всему украинскому народу. Особенно сейчас, в это очень тяжелое время. У каждого может быть мечта. И каждый может претворить ее в жизнь“.
Также актер появляется в самом конце ролика в окружении группы, произнося название песни по-украински.