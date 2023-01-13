Хочешь дольше жить? Сядь на пол! А теперь встань!

Когда дело доходит до долголетия, многие из нас знают, что ключевое значение имеет здоровое питание и много физических упражнений. Например, существует множество исследований, в которых пропагандируется средиземноморская диета для увеличения продолжительности жизни. Тем не менее, есть одно простое изменение, которое вы могли бы внести в повседневную жизнь, чтобы прожить дольше.



Врач екомендовала есть и отдыхать в положении на корточках или на полу. Эта привычка распространена в районе, известном как „голубая зона“ — это пять мест в мире, где люди живут дольше всего. Синие зоны включают Окинаву в Японии, Сардинию в Италии, Никою в Коста-Рике, Икарию в Греции и Лома-Линда в Калифорнии.

„Синие зоны — это области мира, где люди живут дольше всего. В этих синих зонах люди обычно проводят много времени на солнце, занимаясь активными движениями, такими как прогулки, походы и работа в саду. Например, на Окинаве, Япония, у них много упражнений на свежем воздухе, но они известны своей „культурой на полу“, потому что они едят и даже отдыхают в положении на сидя на полу. Простые действия по регулярному подъему и опусканию с пола укрепляют нижнюю часть тела и улучшают баланс, что может помочь защитить от падений и слабости в дальнейшей жизни“, - говорит врач Татьяна Захарова.

Исследование проверило теорию о том, что способность сидеть и подниматься с пола, не используя руки или колени, является показателем более долгой жизни.

Хотя кардиореспираторная выносливость тесно связана с выживанием, данные о показателях мышечно-скелетной выносливости ограничены. Цель состояла в том, чтобы оценить связь между способностью сидеть и подниматься с пола и смертностью от всех причин. Чтобы проверить это, более 2000 взрослых в возрасте от 51 до 80 лет провели тест „сидя-вставай“.



Более низкие результаты теста сидя-вставание были связаны с более высокой смертностью.