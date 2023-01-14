Михаил Кастрицкий возглавит Йыхвиский концертный дом

По словам руководителя Eesti Kontsert Керту Орро, для Йыхвиского концертного зала искали менеджера, который досконально бы знал Ида-Вирумаа, местную культурную жизнь, ожидания публики и горел бы желанием снова превратить эту площадку в центр культурной жизни Ида-Вирумаа. „У Михаила есть все необходимые знания и искреннее желание. Надеюсь, что это назначение пошлет всем жителям Ида-Вирумаа сигнал о том, что если человек способен, трудолюбив и целеустремлен, то у него есть все возможности реализовать себя в родном крае“, – отметила Орро.

Михаил Кастрицкий окончил Силламяэский институт экономики и управления и Таллиннскую музыкальную школу имени Георга Отса, в настоящее время получает в Тартуском университете степень магистра в сфере организации культуры. Кастрицкий имеет предыдущий опыт работы в управлении культурным учреждением и инфраструктурными объектами. В 2008–2019 годах он работал заместителем директора Центра культуры Кохтла-Ярве, в 2019–2023 годах исполнял обязанности директора Кохтла-Ярвеского спортивного центра.

„Управление одним из самых важных концертных залов в Эстонии требует большой ответственности в поиске баланса между традициями и свежими идеями. Йыхвиский балетный фестиваль и летний фестиваль „Музыка 7 городов“ являются визитными карточками Ида-Вирумаа, и эти фестивали должны продолжаться. В то же время я планирую и другие начинания на высоком уровне, которые помогут вдохнуть новую жизнь в культурную сферу Йыхви“, – сказал Кастрицкий. „Для меня важны партнерство и сотрудничество. Я хочу развивать совместную работу с культурными учреждениями, самоуправлениями и общественными организациями Ида-Вирумаа, чтобы расширить влияние Eesti Kontsert в регионе“, – добавил он.