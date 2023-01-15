Эстонский национальный балет приводит в восторг ирландскую публику(7)
Эстонский национальный балет отправился на гастроли в Дублин, где с 11 по 15 января даст семь представлений классического балета „Лебединое озеро“ в театре Bord Gáis Energy. Публика встретила артистов с овациями, аплодируя стоя.
Генеральный директор Национальной оперы „Эстония“, Отт Маатен сообщил, что все билеты в театр на 2000 мест уже раскуплены, а публика встречает труппу очень тепло. В общем продано 13 000 билетов, что на данный момент является самым масштабным выступлением, которое давала Эстония на землях Ирландии за всю историю.
Новая редакция „Лебединого озера“ хореографа-постановщика Томаса Эдура объединяет классический танец и всеми любимую историю о романтичном принце и заколдованной девушке-лебеде. В Ирландию отправилось труппа, состоящая из 70 артистов. Главные партии исполняют: Анна Роберта, Ами Морита, Кетлин Оя, Евгений Гриб, Джоэл Кальстар-Фишер, Михал Крчмар, Вильям Ньютон, Андреа Фаббри, Нельсон Пенья. Спектакли проходят в сопровождение Ирландского национального оркестра под управление дирижёра Каспара Мянда.