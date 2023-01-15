Эстонский национальный балет приводит в восторг ирландскую публику

Генеральный директор Национальной оперы „Эстония“, Отт Маатен сообщил, что все билеты в театр на 2000 мест уже раскуплены, а публика встречает труппу очень тепло. В общем продано 13 000 билетов, что на данный момент является самым масштабным выступлением, которое давала Эстония на землях Ирландии за всю историю.