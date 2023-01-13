Режиссера блокбастеров Майлк Бэя обвинили в необычном убийстве

Если эта новость и должна была появиться, то именно в пятницу, 13. Ну или 1 апреля. Потому что с одной стороны, она про причинение смерти. С другой, выглядит довольно абсурдно на фоне масштабов фильма героя новости. Кстати, Бэй был продюсером попытки перезапуска франшизы „Пятница, 13-е“ в 2009 году.