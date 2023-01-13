Режиссера блокбастеров Майлк Бэя обвинили в необычном убийстве
Если эта новость и должна была появиться, то именно в пятницу, 13. Ну или 1 апреля. Потому что с одной стороны, она про причинение смерти. С другой, выглядит довольно абсурдно на фоне масштабов фильма героя новости. Кстати, Бэй был продюсером попытки перезапуска франшизы „Пятница, 13-е“ в 2009 году.
Майкла Бэя („Плохие парни“, „Скала“, „Армагеддон“, „Перл Харбор“, „Трансформеры“) обвинили в убийстве... голубя во время съёмок „Призрачной шестёрки“.
TheWrap пишет, что инцидент произошëл в 2018 году, во время съёмок в Риме. Полиции предъявили видео, где голубя на съёмочной площадке случайно задавили тележкой. При этом в Италии голуби защищены законом, который запрещает как бы то ни было вредить птицам.
Обвинение предъявили непосредственно Майклу Бэю как ответственному за всё происходящее на съёмочной площадке. Режиссёр утверждает, что его команда располагает доказательствами невиновности и что он сам любит животных и никогда не причинил бы им вреда. По этой же причине Бэй отказался платить штраф, и дело осталось открытым по сей день.