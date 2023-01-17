СМИ: Канье Уэст тайно женился

TMZ отмечает, что Йе и его возлюбленная Бьянка Цензори не вступали в законный брак, а провели своеобразную свадебную церемонию, о деталях которой ничего не известно.

Об избраннице рэпера известно немного. Совсем недавно девушка сменила имидж и стала блондинкой, а до этого была копией экс-супруги Уэста Ким Кардашьян и трудилась дизайнером в команде Yeezy.

Напомним, пара Канье и Ким рассталась в 2021 году, а к концу осени 2022-го наконец договорилась об условиях развода. Четверо общих детей пары остались жить с мамой.

Ким подала на развод после семи лет брака. При этом слухи об их расставании появились еще в 2020-м.

В начале 2022-го у Канье также был роман с актрисой Джулией Фокс. Пара была вместе несколько месяцев.