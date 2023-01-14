Артемия Троицкого и Артура Смольянинова в России объявили „иноагентами“

Смольянинов - известный российский актер, популярность ему принесла роль в фильме „9 рота“ (2005 год) Федора Бондарчука о войне в Афганистане. Он покинул Россию и выступал против вторжения в Украину.

На этой неделе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова - поводом, скорее всего, стало интервью, в котором актер сказал, что мог бы воевать на стороне украинской армии.

Артемий Троицкий - советский и российский музыкальный критик и журналист, организатор и ведущий многих рок-концертов и фестивалей. Известен своими критическими высказываниями в адрес российской власти. Он живет за пределами России с 2014 года.