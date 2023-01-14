Документальный фильм о Навальном получил две премии на фестивале Cinema Eye Honors

Картина удостоилась наград в номинациях „Выдающиеся достижения в создании фильмов“ и „Выбор зрителей“.

Главный приз фестиваля получил фильм „Все, что дышит“ режиссера Шаунака Сена, рассказывающий о двух братьях, которые выхаживают раненых птиц. Ранее картина получила премию „Золотой глаз“, присуждаемую за лучший документальный фильм на Каннском фестивале.

Премьера фильма „Навальный“ прошла на фестивале „Сандэнс“ в январе 2022 года и получила там приз зрительских симпатий. В картине рассказывается об отравлении политика „Новичком“ в 2020 году, его лечении и возвращении в Россию.

Ранее „Навальный“ попал в лонг-лист британской премии BAFTA и шорт-лист „Оскара“ в категории документальных фильмов. Церемония вручения BAFTA в 2023 году пройдет 19 февраля, „Оскара“ — 12 марта.



