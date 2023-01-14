Покинувшие РФ музыканты записали сборник песен After Russia на стихи поэтов-эмигрантов

В записи альбома также приняли участие „Сансара“, „АлоэВера“, Наум Блик, Tequillajazzz, RSAC, НАИВ и другие.

Как указано на сайте проекта, сборник приурочен к 100-летию первой эмиграции из России, которая проходила в 1922–1923 годах. Название альбома отсылает к сборнику написанных в эмиграции стихотворений поэтессы Марины Цветаевой, изданному в Париже в 1928 году.

„Альбом песен на стихи „незамеченного поколения“ — попытка приблизить их судьбы к нашим. Его начало и финал — посвящение крупнейшему поэту эмиграции Георгию Иванову», — написано в описании к сборнику.

Автор и продюсер альбома Роман Либеров, слова которого приводятся на сайте, рассказал, что этим альбомом музыканты хотели обратиться к опыту вынужденной эмиграции столетней давности, чтобы учесть его в наше время. „Надеюсь, нам удалось передать рифму времен через век, а с ней перекличку испытаний, страхов и — надежду!“ — добавил он.