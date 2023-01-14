Второй полуфинал Eesti laul: Пройдет ли в финал Алика Милова?(9)
В субботу, 14 января проходит второй полуфинал конкурса Eesti Laul. Фаворитка Алика Милова выступает именно сегодня. Пойдет ли она в финал?
Прямой эфир с комментариями на русском языке смотрите здесь: https://etvpluss.err.ee/
Четыре исполнителя пройдут в финал по итогам голосования зрителей и жюри, пятого выберут зрители.
Участники II полуфинала и телефоны для голосования:
Inger „Awaiting You“ - 9007011
Linalakk и Bonzo „Aeg“ - 9007012
Meelik „Tuju“ - 9007013
Elysa „Bad Philosophy“ - 9007014
Робин Юхкенталь „Kurbuse matused“ - 9007015
M Els „So Good (At What You Do)“ - 9007016
Wiiralt „Salalik“ - 9007017
Sissi „Lighthouse“ - 9007018
Карлос Укареда „Whiskey Won't Forget“ - 9007019
Alika (Алика Милова) „Bridges“ - 9007020
Можно проголосовать и по SMS, отправив номер понравившейся песни на номер 15415. Стоимость звонка и SMS-сообщения 1,70 евро. Голосование откроется с началом трансляции.
Из первого полуфинала в финал конкурса прошли Ollie, Janek, Anett ja Fredi, Andreas ja Bedwetters.