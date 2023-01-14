ГАЛЕРЕЯ | Стали известны результаты второго полуфинала Eesti Laul. Кто эти 10 финалистов?

В финал прошли артисты Sissi, Inger, M Els, ансамбль Meelik и Алика Милова. Из первого полуфинала в финал конкурса прошли Ollie, Janek, Anett ja Fredi, Andreas и Bedwetters. Финал конкурса пройдет 11-го февраля в Тондираба. По результатам конкурса станет известно, кто представит Эстонию на конкурсе Евровидение 2023.



Однако повлиять на финал у зрителей возможность все еще есть. До вечернего выпуска новостей в 19.00 в понедельник есть возможность проголосовать за еще двух понравившихся артистов, которым будет дана возможность выступить в финале. Таким образом, в этом году в финальной части конкурса Eesti Laul будет соревноваться не 10 артистов, а 12.



Список участников полуфиналов, за которых все еще можно проголосовать и дать им шанс на участие в финале Eesti Laul:



Linalakk и Bonzo „Aeg“ - 9007012

Elysa „Bad Philosophy“ - 9007014

Робин Юхкенталь „Kurbuse matused“ - 9007015

Wiiralt „Salalik“ - 9007017

Карлос Укареда „Whiskey Won't Forget“ - 9007019

Ellip „Pretty Girl“ - 9007002

Kaw „Valik“ - 9007003

Merlyn „Unicorn Vibes“ - 9007004

Mia „Üks samm korraga“ - 9007005

Neon Letters & Maiko „Tokimeki“ - 9007006