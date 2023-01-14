ГАЛЕРЕЯ | Стали известны результаты второго полуфинала Eesti Laul. Кто эти 10 финалистов?(1)
Сегодня, 14-го января, прошел второй полуфинал конкурса Eesti Laul. Последней из 10-ти конкурсантов выступила Алика Милова, которой пророчат победу в финале.
В финал прошли артисты Sissi, Inger, M Els, ансамбль Meelik и Алика Милова. Из первого полуфинала в финал конкурса прошли Ollie, Janek, Anett ja Fredi, Andreas и Bedwetters. Финал конкурса пройдет 11-го февраля в Тондираба. По результатам конкурса станет известно, кто представит Эстонию на конкурсе Евровидение 2023.
Однако повлиять на финал у зрителей возможность все еще есть. До вечернего выпуска новостей в 19.00 в понедельник есть возможность проголосовать за еще двух понравившихся артистов, которым будет дана возможность выступить в финале. Таким образом, в этом году в финальной части конкурса Eesti Laul будет соревноваться не 10 артистов, а 12.
Список участников полуфиналов, за которых все еще можно проголосовать и дать им шанс на участие в финале Eesti Laul:
Linalakk и Bonzo „Aeg“ - 9007012
Elysa „Bad Philosophy“ - 9007014
Робин Юхкенталь „Kurbuse matused“ - 9007015
Wiiralt „Salalik“ - 9007017
Карлос Укареда „Whiskey Won't Forget“ - 9007019
Ellip „Pretty Girl“ - 9007002
Kaw „Valik“ - 9007003
Merlyn „Unicorn Vibes“ - 9007004
Mia „Üks samm korraga“ - 9007005
Neon Letters & Maiko „Tokimeki“ - 9007006