Конфликт Садальского и Кравченко продолжится в суде

Напомним, началась эта история 4 января. Кравченко должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге в рамках гастролей своего театра, но в последний момент пропала и перестала выходить на связь. Первым об этом сообщил Садальский. Партнеры актрисы по спектаклю забили тревогу, а Садальский даже предложил приехать в квартиру актрисы в Москве и выломать дверь. Но 6 января актриса вышла на связь.

Станислав Садальский выразил мнение, что Татьяна Кравченко могла не приехать на спектакль из-за проблем с алкоголем. Актриса же пояснила, что „прогуляла“ спектакль из-за личной неприязни к Садальскому. Но тот не угомонился и поставил эти слова под сомнение. „Татьяна Эдуардовна пытается делать вид, что ей 3 года, а не 70. Что можно просто так надуть губы, сесть на горшок и не вставать с него до полдника. Может быть, бедный зритель купится и на этот бред. Он уже настрадался из-за предыдущей версии, что по дороге в аэропорт Татьяна Эдуардовна попала в аварию, и водитель погиб“, — высказался Садальский.

Он уточнил, что Кравченко не уполномочена внезапно отказываться выходить на сцену с кем-либо из артистов, так как актеры должны выполнять обязательства перед руководством театра. Артист заверил, что все подобные вопросы нужно обсуждать еще и с организаторами гастролей. Садальский убежден, что Кравченко „наплевать“ как на зрителей, так и на коллег по сцене.

„Никакого срыва не было. Вместо меня ввели другую актрису. Я подаю на Садальского в суд за клевету. То, что он сказал, — чудовищная ложь и подстава“, — теперь говорит Кравченко.

Она назвала слова Садальского о себе „подлым и оскорбительным бредом“. По словам артистки, то же самое касается и высказываний актера о якобы увольнении Александры Захаровой из театра „Ленком“. „Такая же оскорбительная ложь касается директора „Ленкома“ Марка Борисовича Варшавера, которого я уважаю и знаю много лет. Про увольнение Саши Захаровой я не могла рассказать, потому что ее никто не увольнял“, — резюмировала Кравченко.