Вот это шантаж! Яна Поплавская пригрозила уехать из России, если Ургант вернется на ТВ

„Я точно знаю, если все эти перебежчики вернутся и снова будут в злате и почете, тогда уже уеду я!“ — написала артистка. Можно представить, как содрогнулась Россия от такой угрозы.

Она подчеркнула, что ее „шокируют“ разговоры о якобы начавшихся съемках „Вечернего Урганта».

Забавно, что ранее Поплавская сама же и предсказала скорое возвращение Ивана Урганта на телеэкраны. „Ваня очень хочет домой. Всеми возможными способами пробивает себе дорогу. Значит, точно вернется“, — сказала она.