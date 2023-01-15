15.01.2023, 12:37
Вот это шантаж! Яна Поплавская пригрозила уехать из России, если Ургант вернется на ТВ(19)
ФОТО: Youtube
Актриса Яна Поплавская ответила в Telegram-канале на слухи о возвращении программы „Вечерний Ургант“ в эфир федерального канала. Она заявила, что если это произойдет, то она покинет Россию.
„Я точно знаю, если все эти перебежчики вернутся и снова будут в злате и почете, тогда уже уеду я!“ — написала артистка. Можно представить, как содрогнулась Россия от такой угрозы.
Она подчеркнула, что ее „шокируют“ разговоры о якобы начавшихся съемках „Вечернего Урганта».
Забавно, что ранее Поплавская сама же и предсказала скорое возвращение Ивана Урганта на телеэкраны. „Ваня очень хочет домой. Всеми возможными способами пробивает себе дорогу. Значит, точно вернется“, — сказала она.