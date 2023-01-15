Стендап-комик Данила Поперечный эмигрировал из России

Чистякова в Telegram-канале рассказала, что семья перебралась в Лос-Анджелес. „Далековато очень, волнительно до сих пор“, — сказала она.

Девушка объяснила, что в Лос-Анджелесе с Поперечным у них живет много знакомых и друзей. Также она добавила, что сейчас перелет из США в Россию занимает 1,5 суток.

Напомним, что творчество Поперечного вызывало неоднозначную реакцию в России. С одной стороны, он был одним из самых известных стендаперов, который стал популярным без „трамплина“ в виде канала ТНТ. С другой, его часто критиковали за использование шуток американских коллег.

После начала войны Поперечный сразу занял антироссийскую (а точнее, антивоенную) позицию. А с ней теперь в России иметь возможность зарабатывать проблематично.