Кончаловский, Гоблин, Соседов — кто еще попал под новые санкции Зеленского

Указом вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины „О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)“. В число санкций входит блокировка активов, запрет на выведение капиталов, запрет на финансовую деятельность, запрет на въезд и так далее. Ограничения действуют пока 10 лет.

В число известных личностей вошли: Дмитрий „Гоблин“ Пучков, Николай Стариков, Виталий Третьяков, Яна Рудковская, Борис Корчевников, Сергей Соседов, Виктор Баранец, Ангелина Вовк, Егор Холмогоров, Анна Шафран, Михаил Шахназаров, Николай Чиндяйкин, Сергей Станкевич, Вадим Такменёв, Михаил Хазин, Борис Громов, Юрий Подоляка, Екатерина Стриженова, Анатолий Кузичев, Кирилл Клеймёнов, Ирина Прохорова, Юлия Барановская, Сергей Горобченко, Андрей Кончаловский, Константин Лавроненко, Олег Дивов, Егор Бероев, Эвелина Блёданс, Юрий Лоза, Наталья Метлина, Дмитрий Губерниев, различные военкоры, а также белорусский „Соловьёв на минималках“ — телепропагандист Григорий Азарёнок.

Отметим, что, кажется, совсем ещё недавно Сергей Соседов был одним из судей в украинском „Икс-факторе“. А Константин Лавроненко снимался в трилогии „Последний богатырь“ вместе с Милой Сивацкой. Вероятно, продолжений ждать не приходится: Мила под санкциями в России, Константин в Украине.