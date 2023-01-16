10 лет страданий: подробности ухода из жизни Вахтанга Кикабидзе

У артиста была почечная недостаточность. Из-за этого ему все время приходилось делать процедуру по удалению продуктов обмена веществ и удалять избытки жидкости из крови. Близкая подруга Кикабидзе Нана Келаптришвили сообщила: „Он был на диализе последние десять лет уже. Видимо, окончательно ресурсы его организма закончились. Он умер в реанимации. Врачи сделали все возможное, но он скончался“.

„Мы находимся в больнице сейчас. Наше состояние словами передать невозможно. Огромное горе. Вахтанг переживал непростые времена. Даже на гастролях он через день был вынужден делать диализ. Через день — обязательно. Только на сцене он чувствовал себя прекрасно. От нас ушел великий человек“, — заключила она.

Не так давно актер признался, что когда он находился в самом расцвете сил, врачи обнаружили у него рак мозга. Злокачественную опухоль удалили, и Вахтанг Константинович пошел на поправку.

В конце 2021 году Кикабидзе перенес удар судьбы — скончалась его жена, с которой он прожил больше 50 лет. С Ириной Кебадзе он делил все радости и невзгоды. Она была его единственной любовью, подарила сына Константина. Также Кикабидзе как родную принял дочь Ирины от первого брака, Марину Сагарадзе.