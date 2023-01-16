Меган Маркл помог забеременеть тюлень: новые откровения принца Гарри

По словам Гарри, после свадьбы он и Меган опасались, что не смогут зачать ребенка из-за стресса. Летом 2018 года он и Меган гостили в шотландском замке Мэй у принца Чарльза. Тот разговорился с Меган и рассказал легенду о шелки — волшебных существах из кельтского фольклора, способных исполнять желания.

Чарльз уверял, что шелки можно запросто встретить на берегу моря в двух шагах от замка. На первый взгляд они неотличимы от тюленей, которые водятся в тех местах. „Поэтому, когда видишь тюленя, объяснил он, никогда не знаешь… Надо ему спеть. Шелки часто начинают петь в ответ“, — рассказывает Гарри.

Гуляя по пляжу с Меган, принц действительно заметил тюленя и попробовал спеть. Тот не реагировал, пока не подключилась Меган. Все тюлени, по словам Гарри, тут же вынырнули из воды и „запели“ ей в ответ. „Глупое суеверие? Возможно. Но какая разница. Я все равно посчитал это хорошим знаком, сбросил одежду и поплыл к ним“. — утверждает Гарри в книге.

„Папин повар-австралиец был в ужасе. Он заявил, что это была на редкость плохая идея. Нырнуть, не глядя, в самые темные воды Окаванго — и то благоразумнее. По его словам, у берега кишат косатки, и петь тюленям — все равно что вести их к кровавой гибели“, — написал экс-принц.

Вскоре стало известно, что Меган ждет ребенка. Глядя на положительный тест на беременность, принц про себя поблагодарил за помощь шелки и свою мать, принцессу Диану.