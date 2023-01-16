„По-настоящему великая“: Инну Чурикову вспоминают режиссеры, работавшие с ней

Муж актрисы, режиссер и народный артист РСФСР Глеб Панфилов, отвечать на все вопросы журналистов устно отказался, но разослал СМС. „Вот так вышло. Никто не ожидал... Не сыпьте соль на рану... Очень-очень больно. Нет сил это больше выносить“, — написал он. Режиссёр также заявил, что он и его жена были как одно целое, не разделимое.

С Кареном Шахназаровым Инна Чурикова работала над фильмом „Курьер“. „Ушла великая русская актриса. Вот по-настоящему великая. Сейчас такое время, когда все обесценилось. По каждому поводу говорят „великий“, „выдающийся“. На самом деле великая актриса или актер — это большая редкость. Вот Чурикова принадлежала к этой редкой породе. Можно смело сказать, что это была великая русская актриса, которая создала по-настоящему глубокие человеческие образы. Я имел честь с ней работать на фильме „Курьер“ и для меня это одно из самых ярких воспоминаний жизни. Выражаю соболезнования семье Инны Михайловны и всем зрителям. Это настоящая потеря, которую ничем не заменишь“, — сказал Шахназаров.

„К сожалению, встречался с ней только один раз, на фильме „Идиот“. И, честно говоря, все время думал еще бы с ней поработать. Но не получилось, и очень жалко“, — сказал Владимир Бортко. По его словам, Чурикову любили все, кто хоть один раз видел ее на экране или сцене. „Умерла великая актриса“, — заключил режиссёр.

„Чистота, терпение и смирение делали ее по-настоящему уникальным явлением, как художника, как человека и как великой русской актрисы. Вот, что мы потеряли“, — заявил Андрон Кончаловский, снимавший Чурикову в фильме „Курчка Ряба“. Он считает, что смерть актрисы стала огромной потерей для мирового театрального и кинематографического искусства.