Шоубиз
16.01.2023, 17:13

Билли Айлиш вышла на прогулку голая?! Нет, показалось...

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2022 LACMA Art+Film Gala
2022 LACMA Art+Film Gala
ФОТО: Allison Dinner | AP

Американская певица Билли Айлиш появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

21-летнюю поп-исполнительницу заметили на улицах Лос-Анджелеса. Звезда направлялась в один из спортзалов в топе с принтом с иллюзией голой груди и коротких шортах коричневого цвета. В руках знаменитость держала бутылку с водой бренда Stanley Cup, а волосы она собрала в хвост. При этом Айлиш отказалась от макияжа и дополнила свой образ темной кепкой. Но главное — футболка с принтом голой груди (фото по ссылке).

Известно, что певица начала стабильно тренироваться в сентябре 2022 года. По словам Айлиш, после этого заметно улучшилось ее психологическое состояние. Кроме того, она отказалась от оверсайз-одежды в пользу более женственных вещей.

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