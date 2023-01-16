Билли Айлиш вышла на прогулку голая?! Нет, показалось...

21-летнюю поп-исполнительницу заметили на улицах Лос-Анджелеса. Звезда направлялась в один из спортзалов в топе с принтом с иллюзией голой груди и коротких шортах коричневого цвета. В руках знаменитость держала бутылку с водой бренда Stanley Cup, а волосы она собрала в хвост. При этом Айлиш отказалась от макияжа и дополнила свой образ темной кепкой. Но главное — футболка с принтом голой груди (фото по ссылке).