Билли Айлиш вышла на прогулку голая?! Нет, показалось...(3)
Американская певица Билли Айлиш появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.
21-летнюю поп-исполнительницу заметили на улицах Лос-Анджелеса. Звезда направлялась в один из спортзалов в топе с принтом с иллюзией голой груди и коротких шортах коричневого цвета. В руках знаменитость держала бутылку с водой бренда Stanley Cup, а волосы она собрала в хвост. При этом Айлиш отказалась от макияжа и дополнила свой образ темной кепкой. Но главное — футболка с принтом голой груди (фото по ссылке).
Известно, что певица начала стабильно тренироваться в сентябре 2022 года. По словам Айлиш, после этого заметно улучшилось ее психологическое состояние. Кроме того, она отказалась от оверсайз-одежды в пользу более женственных вещей.