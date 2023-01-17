Леонид Агутин сделал важное заявление об Анжелике Варум на фоне слухов о разводе

„Нам сегодня 25. Уже и не знаю — это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно. А вот уже 24 года назад вполне мог допустить такой масштаб и не только.

Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе. Этого мягкого и сильного чувства близости и доверия отчаянно не хватает сейчас окружающему нас миру. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро. Двигаемся к дальнейшим достижениям в том мире, уж какой есть“, — написал музыкант.

В 2022 году в сети появились слухи о расставании супругов. Поклонники заметили, что Леонид Агутин стал чаще выходить в свет без Анжелики Варум, а потом артист выпустил песню со словами „Я закрываю между нами дверь“.

Но позже артист опроверг все домыслы, он сообщил, что трек написали группа „3333“ и Саша Ли, который был его подопечным в 10-м сезоне шоу „Голос», и ни о каком разводе с женой речи не идет.

У Леонида Агутина и Анжелики Варум есть дочь, она давно живет в Майами, там она и решила стать певицей, пойдя по стопам родителей. В подростковом возрасте Елизавета-Мария основала свою рок-группу „Without Gravity“ и выступала с коллективом на концертах в школах.

А в 2021 году она получила американское гражданство, девушка делилась этой новостью в соцсетях.