ВИДЕО | Шакира раскритиковала Жерара Пике и его девушку в новой песне — и побила рекорд YouTube

Ролик набрал 63 млн просмотров за сутки на YouTube: это абсолютный рекорд для новой песни латиноамериканского исполнителя за всю историю платформы.

Причиной скандального расставания Пике и Шакиры стала измена спортсмена: еще находясь в отношениях с певицей, футболист начал встречаться с 22-летней Кларой Чиа Марти, работающей в его продюсерской компании. „Я стóю двух 22-летних“, — поет 45-летняя Шакира в новом хите.

„Ты так усердно притворяешься чемпионом, а когда я нуждалась в тебе, ты показал себя с худшей стороны“, — жалуется она на одного из лучших защитников в современном футболе. А заодно добавляет: „Так много работы в зале, но поработай чуточку и мозгами тоже. Такая волчица, как я, не для парней вроде тебя, я переросла тебя — вот почему ты с такой же девушкой, как ты сам“.

Впрочем, Шакира прошлась не только по Пике и его новой возлюбленной. В песне она упоминает свекровь, СМИ, а также свои проблемы с испанскими налоговыми органами: „Ты оставил меня со свекровью в качестве соседки, с прессой у моей двери и долгом перед налоговым инспектором“, — перечисляет звезда грехи бывшего мужа.

Певица также высмеивает новую девушку Пике, сравнивая ее с дешевыми часами и автомобилем из масс-маркета: „Ты променял Ferrari на Renault Twingo, ты променял Rolex на Casio“.