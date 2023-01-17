Дина Саева раскрыла реальную причины ухода Дани Милохина из „Ледникового периода“

„Ты знаешь, есть такая вещь: прёт или не спрёт. И когда не прёт, я не хочу этим заниматься“, — объяснил Милохин свой поступок Саевой. Она, в свою очередь, рассказала об этом Надежде Стрелец в ее шоу на YouTube и, получается, всем нам. „Русская Кайли Дженнер“ (а именно так называют Саеву) добавила, что идти только на поводу у собственных желаний, без оглядки на мнение других, — это и есть жизненная философия Дани. „Он свободный человек, я даже не стала его осуждать за это“, — заявила Дина.

Но есть же, мол, контрактные обязательства, резонно заметила Надежда. „Ну, это Даня Милохин. Он по жизни такой. У него есть какая-то легкость к жизни. И я ему даже завидую в этом плане. Он может себе позволить не делать то, что ему не нравится, если он чувствует какой-то напряг, он может взять и отказаться. Это классно, когда ты можешь не думать о том, как было бы комфортно другим, а в первую очередь думаешь о себе“, — объяснила звезда Интернета. О том, что еще сейчас на душе и в голове у Милохина, Дина ответить не смогла, а лишь заявила: „Я ничего такого не спрашивала, мне как-то жизнь Дани Милохина совсем не интересна“.