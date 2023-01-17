5 главных препятствий на пути к классному сексу(8)
Хорошему танцору – ноги, а что мешает нам получать удовольствие от секса на самом деле? Спойлер: все эти вещи мы придумали сами, — сознаётся lady.mail.ru.
Беспокойство относительно внешнего вида
Складки, растяжки, целлюлит, размер груди, волосы на интимных местах – из-за чего только не переживают женщины во время секса. Как бы так лечь, чтобы живот не выглядел толстым? Интересно, он заметил, что я не побрила ноги? В какой позе моя грудь не будет выглядеть обвисшей? И еще миллион вопросов, которые роятся в женской голове и мешают наслаждаться процессом.
Правда в том, что мужчины не оценивают женщин с точки зрения деталей, высматривая каждый возможный изъян. Конечно, есть и те, кто выбирает партнершу исходя из собственных критериев. Но, скажем по своему опыту, если вы с мужчиной уже добрались до постели, то вы точно ему нравитесь. Потому что сексуальное желание соткано из тысячи мелочей и далеко не всегда опирается на визуальную составляющую.
Размер имеет значение
Согласно исследованиям, мужчины часто склонны недооценивать размеры собственного пениса. Это даже подтверждено цифрами: 85% женщин полностью удовлетворены размером члена их партнера, тогда как среди мужчин этот показатель достигает всего лишь 55% – было опрошено более пятидесяти тысяч респондентов.
Это значит, что практически каждый второй мужчина испытывает беспокойство из-за размера. И мы их понимаем. Обсуждения вокруг этой темы уже многие годы не позволяют мужчинам расслабиться.
Не помогает и то, что сами женщины часто становятся заложницами заблуждений относительно размеров мужского достоинства. Если партнер оказался недостаточно умелым или изобретательным в постели, а сама женщина не смогла объяснить, какой секс ей нравится, и в результате не получила удовольствия, гораздо легче все объяснить фразой „да у него просто маленький член“.
А вот и реальность:
средняя длина пениса у российских мужчин составляет 13,2 сантиметра;
чувствительные нервы влагалища расположены только в его нижней трети, это примерно 4-5 сантиметров от входа, и именно стимуляция этой области влагалища может подарить женщине наслаждение.
И вывод может быть только один: нам пора перестать быть заложниками цифр.
Погоня за оргазмом
Исследования женского оргазма берут свое начало в 70-х годах прошлого века – они еще совсем молоды, но уже собрали целую армию поклонников.
Но среди них есть и любители крайностей. По мнению множества секс-экспертов и инфлюэнсеров, оргазм – не только возможность для женщины познать тонкие грани удовольствия, но и жизненная необходимость. Отсутствие оргазма в сексе, по их мнению, влечет за собой серьезные последствия – болезни женских органов, снижение либидо, истощение мистической женской энергии.
Попробуйте хотя бы один раз заняться сексом с мыслями о том, что если не испытаете оргазм, то вам обеспечены прыщи и миомы. Уверены, из этого не выйдет ничего хорошего.
Концентрация на оргазме, наделение его особенным значением, охота за ним как за святым Граалем становится источником дополнительного напряжения, страхов и комплексов. А подняться на пик удовольствия, можно только освободившись от этих удушающих оков, позволив себе расслабиться и отпустить ситуацию, отдавшись страсти, любви и ощущениям.
Стереотипы
В отношении секса и сексуальности над нами часто довлеют принятые в обществе „нормы“. Например, что секс должен всегда должен инициировать именно мужчина, ведь если роль актора возьмет на себя женщина, это лишит мужчину статуса „добытчика“. Что секс обязательно связан с проникновением. Что паре для сохранения супружества необходимо заниматься сексом конкретное количество раз в неделю. Или, например, что женщина обязательно должна быть „проституткой“ для любимого мужчины.
Все бы ничего, вот только нормы как таковой для секса не существует. И в постели можно уверенно руководствоваться только тремя вещами: собственными желаниями, желаниями партнера и обоюдными приятными ощущениями.
Загнанные в клетку общественных установок и вынужденные им подчиняться женщины часто теряют идентичность, перестают слышать и слушать зов собственного тела и отказываются от своих желаний.
Вот несколько научно-популярных книг, которые помогут познать сексуальность и научат воспринимать ее отдельно от стереотипов:
Люкс Альптраум „Притворство. Почему женщины лгут о сексе, и какая правда за этим скрывается“ – о том, как связаны женская ложь в ключевых вопросах (о количестве партнеров, оргазмах, контрацепции) и общественные установки.
Мэри Роуч „Секс для науки. Наука для секса“ – о том, как развивались исследования о сексе и сексуальности на фоне пуританских взглядов.
Юлия Лапина „Тело, еда, секс и тревога: что беспокоит современную женщину“ – исследование клинического психолога о важных аспектах женского здоровья.
Тотальная романтизация секса
Секс в реальной жизни может быть совсем не похож на сцену из ромкома или порнофильма. Так что не переживайте, если что-то вдруг пойдет не так.
В какой-то момент может стать неловко или смешно, вы можете выбрать неудобную на практике позицию, запутаться в руках и ногах, сильно вспотеть и раскраснеться, макияж размажется по лицу, презерватив не наденется с первого раза, вагина издаст странный звук, судорога сведет напряженные мышцы... Секс полон поводов для неловкости. Но это вовсе не повод считать, что он не удался.
Не стоит забивать голову мыслями о том, достаточно ли красиво, горячо и привлекательно вы с партнером выглядите со стороны. Конечно, если не снимаете секс на камеру, чтобы потом пересматривать долгими зимними вечерами.
Посмейтесь вместе, отпустите ситуацию и вернитесь к тому, чем были заняты. Ведь хороший секс – это не идеальная картинка на экране телевизора, а полный близости, взаимоуважения, лишенный стыда и чувства вины перед партнером процесс.