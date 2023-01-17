5 главных препятствий на пути к классному сексу

Беспокойство относительно внешнего вида

Складки, растяжки, целлюлит, размер груди, волосы на интимных местах – из-за чего только не переживают женщины во время секса. Как бы так лечь, чтобы живот не выглядел толстым? Интересно, он заметил, что я не побрила ноги? В какой позе моя грудь не будет выглядеть обвисшей? И еще миллион вопросов, которые роятся в женской голове и мешают наслаждаться процессом.

Правда в том, что мужчины не оценивают женщин с точки зрения деталей, высматривая каждый возможный изъян. Конечно, есть и те, кто выбирает партнершу исходя из собственных критериев. Но, скажем по своему опыту, если вы с мужчиной уже добрались до постели, то вы точно ему нравитесь. Потому что сексуальное желание соткано из тысячи мелочей и далеко не всегда опирается на визуальную составляющую.

Размер имеет значение

Согласно исследованиям, мужчины часто склонны недооценивать размеры собственного пениса. Это даже подтверждено цифрами: 85% женщин полностью удовлетворены размером члена их партнера, тогда как среди мужчин этот показатель достигает всего лишь 55% – было опрошено более пятидесяти тысяч респондентов.

Это значит, что практически каждый второй мужчина испытывает беспокойство из-за размера. И мы их понимаем. Обсуждения вокруг этой темы уже многие годы не позволяют мужчинам расслабиться.

Не помогает и то, что сами женщины часто становятся заложницами заблуждений относительно размеров мужского достоинства. Если партнер оказался недостаточно умелым или изобретательным в постели, а сама женщина не смогла объяснить, какой секс ей нравится, и в результате не получила удовольствия, гораздо легче все объяснить фразой „да у него просто маленький член“.

А вот и реальность:

средняя длина пениса у российских мужчин составляет 13,2 сантиметра;

чувствительные нервы влагалища расположены только в его нижней трети, это примерно 4-5 сантиметров от входа, и именно стимуляция этой области влагалища может подарить женщине наслаждение.