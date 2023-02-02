„Я надеюсь, Анатолий не понимает всего, что происходит. Иначе это было бы еще ужаснее“

Семья Анатолия, бывшего артиста Национального балета, страдающего от тяжелой и редкой прионной болезни, с прошлого лета живет в городе Удине на северо-востоке Италии — в местной больнице 45-летний Анатолий проходит лечение с лета 2021 года. Переезд в Италию планировался давно, так как из-за болезни отца дети жили в Эстонии, а жена Анатолия, 43-летняя Марика, находилась вместе с мужем в больнице. „По крайней мере семья теперь вместе, потому что дети со мной, — говорит Марика. — Настроение прыгает туда-сюда, но это нормально“.

Она только что отвела девятилетнюю Софию в школу, а четырехлетнего Симона — в сад. „Симону было трудно привыкнуть к детскому саду и отпустить маму после рождественских каникул в Эстонии, потому что предыдущий год, когда дети были в Эстонии, а я здесь, оставил свой след: мальчик боится, что я не вернусь. Этот страх прочно засел у него в мозгу“.

В остальном дети уже приняли свою новую итальянскую жизнь. Они ходят в находящиеся в одном здании детский сад и начальную школу. По словам Марики, адаптация прошла для них легко, потому что люди вокруг, от случайных знакомых до родителей одноклассников ее дочери, очень их поддерживают. „Нам осталось только найти учителя для Софии, который будет помогать ей с домашними заданиями. Сначала их нужно перевести, а потом она уже сможет заниматься“, — объясняет Марика.

Под крылом чужой семьи

Анатолия выписали из больницы в мае прошлого года. Поскольку его состояние стабильное, ему не требуется стационарное лечение. За долгие месяцы, проведенные в больнице, Марика научилась ухаживать за ним, и теперь семья может самостоятельно заботиться об Анатолии.