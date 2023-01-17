Шоубиз
17.01.2023, 14:00

Никита Михалков переведен из реанимации в общую палату

 
Никита Михалков
Никита Михалков
ФОТО: Youtube

Состояние 77-летнего режиссера Никиты Михалкова улучшилось. Его перевели из реанимации в обычную палату, сообщает телеграм-канал Mash.

Уточняется, что температура и давление у Михалкова нормализовались. Сейчас Никита Сергеевич находится в отделении ревматологии. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

„Правда, жёсткое дыхание и кашель сохраняются — поражены все отделы лёгких“, – заявили врачи.

Напомним, Михалков заболел 5 января. Из московской больницы № 67 в специализированную ковидную он был переведен с двусторонней полисегментарной пневмонией. Режиссер находился в тяжёлом состоянии, которое ухудшалось на фоне хронических болезней.

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