17.01.2023, 14:00
Никита Михалков переведен из реанимации в общую палату
ФОТО: Youtube
Состояние 77-летнего режиссера Никиты Михалкова улучшилось. Его перевели из реанимации в обычную палату, сообщает телеграм-канал Mash.
Уточняется, что температура и давление у Михалкова нормализовались. Сейчас Никита Сергеевич находится в отделении ревматологии. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
„Правда, жёсткое дыхание и кашель сохраняются — поражены все отделы лёгких“, – заявили врачи.
Напомним, Михалков заболел 5 января. Из московской больницы № 67 в специализированную ковидную он был переведен с двусторонней полисегментарной пневмонией. Режиссер находился в тяжёлом состоянии, которое ухудшалось на фоне хронических болезней.