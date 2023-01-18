18.01.2023, 10:16
Пласидо Доминго вновь обвинили в домогательствах
ФОТО: | AFP
Культовый испанский оперный певец Пласидо Доминго столкнулся с новыми обвинениями в сексуальных домогательствах, пишет Reuters.
Обвинения в адрес испанца выдвинула в эфире телеканала La Sexta певица, имя которой не раскрыли. Она рассказала, что в 2000-х годах Доминго якобы просил прикоснуться к ней в театре в Испании, а в другой раз пытался ее поцеловать.
Певица объяснила, почему не обращалась к своим руководителям или властям: „Он — Доминго. Он неприкасаем“.
Представители певца не прокомментировали новые обвинения.