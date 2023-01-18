Пласидо Доминго вновь обвинили в домогательствах

Обвинения в адрес испанца выдвинула в эфире телеканала La Sexta певица, имя которой не раскрыли. Она рассказала, что в 2000-х годах Доминго якобы просил прикоснуться к ней в театре в Испании, а в другой раз пытался ее поцеловать.