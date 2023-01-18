Шоубиз
18.01.2023, 10:16

Пласидо Доминго вновь обвинили в домогательствах

 
Domingo
Domingo
ФОТО: JORGE GUERRERO | AFP

Культовый испанский оперный певец Пласидо Доминго столкнулся с новыми обвинениями в сексуальных домогательствах, пишет Reuters.

Обвинения в адрес испанца выдвинула в эфире телеканала La Sexta певица, имя которой не раскрыли. Она рассказала, что в 2000-х годах Доминго якобы просил прикоснуться к ней в театре в Испании, а в другой раз пытался ее поцеловать.

Певица объяснила, почему не обращалась к своим руководителям или властям: „Он — Доминго. Он неприкасаем“.

Представители певца не прокомментировали новые обвинения.

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