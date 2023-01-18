ВИДЕО | Уволенный Хабенским Назаров выступил с обращением к зрителям(25)
Артист Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ имени Чехова хранил молчание и отмахивался от журналистов, отмечая, что ничего не знает о решении художественного руководителя театра Константина Хабенского. Однако спустя несколько дней прервал молчание, — сообщает Alldaily.
Актер рассказал о том, что сейчас с ним происходит. В ролике, выложенном в соцсетях, Назаров говорит, что „сдувает пыльную усталость“ со старой жизни, а также „вступает в новую реальность“.
„Есть в этом радостное что-то — за поворотом встретить ветер, хотя еще до поворота был этот мир и тих, и светел“, — поведал Назаров.
Не все поклонники оценили посыл Назарова. Многие уверены, что актер зря начал высказываться на политические темы и лишился не только работы, но и своего зрителя. Ведь в МХТ у него было несколько рейтинговых спектаклей, в том числе и „Мастер и Маргарита“.
„Покорность вбили нам по гланды
Со страхом вместе зловонючим.
Я тоже выполнял команды,
К которым с детства был приучен“, — написал Назаров.
Тем временем Константин Хабенский оперативно нашел замену Дмитрию Назарову. В спектакле „Мастер и Маргарита“ роль Воланда теперь сыграет актёр Театра сатиры Анатолий Кот. А „Лес“, где также играл Назаров, пришлось заменить другим спектаклем.