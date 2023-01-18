„Я прожил красивую, счастливую жизнь. Это песня“: одно из последних интервью Вахтанга Кикабидзе(2)
Интервью Вахтанга Кикабидзе Ксении Собчак было опубликовано на следующий день после смерти артиста. Meduaza приводит главные цитаты из него.
О Путине и войне России с Украиной
То, что происходит, — это мерзопакостно. Это вторжение. То, что там эти мальчики необученные творили. Что будет завтра, мы не знаем. Путин не может вернуться домой проигравшим. Я думаю, что он, наверное, двинется на Кавказ якобы успокаивать эти две страны [Армению и Азербайджан]. Вот тогда вот этого всего, что нам нравится сейчас здесь [на Кавказе], не будет уже, потому что он пойдет на Грузию. Это однозначно.
Ну, победителем [в войне с Украиной] он [Путин] не выйдет, это точно. Потому что уже много городов освободили, там реют украинские флаги. Они не отдадут свою землю на растерзание.
(Отвечая на вопрос о поддержке войны в России, в основном, старшим поколением) Боятся они. Боятся потерять свои места. Боятся, что же будет с ними потом. Ну ты лучше меня знаешь, что в России есть оппозиция, которая пока очень боится. Но если русский взорвется — я имею в виду, душой, настроениями протеста, — вот тогда будет очень серьезное противостояние, потому что они уже на себе испытывают эти санкции [западных стран].
Он [Путин] погубил свою Родину, погубил однозначно. Таких санкций ни у кого не было — и дай бог, чтобы это было в последний раз. Потому что лидер этой мерзопакостной войны все время в бункере сидит, не вылезает, и очень многих генералов он отправил на пенсию. Изначально ему [Путину] сказали, что [россияне] войдут в Украину и их встретят флагами в Харькове. Харьков — русскоязычный город, очень много евреев, очень много русских. И вдруг он понял, что они этого не хотят.
(Говоря о самом положительном для России варианте окончания войны) Если Зеленский и Украина согласится на переговоры — это может его [Путина] спасти от смерти. Если он умный человек, в чем я очень сомневаюсь, он должен попросить [начать] переговоры, пожать руку Зеленскому и уйти домой. Это оценит вся Россия.
О Владимире Зеленском
Он очень хороший президент, образованный, молодой, смелый. Это очень важно в этой ситуации, и я желаю ему только победы.
Последний раз я к нему приезжал из-за [Михаила] Саакашвили. Мы встретились, я сказал, что „он же ваш гражданин, заберите его отсюда, его методично убивают, потому что они очень боятся“. Наш парламент боится за свои дома, которые они построили за счет бюджета Грузии. Грузия — маленькая страна, все все видят, все знают. И сейчас они начали пугать нас, что Америка хочет нас втащить в войну. Молодежь уезжает отсюда, потому что уже работы нет здесь.
Сейчас он [Саакашвили] очень болеет, [у него] была комиссия; они написали, что его надо перевезти в Европу, где могут немного подлечить, на ноги поставить. Зеленский сказал: „Я все сделаю“. На третий день [после встречи с ним] приехала эта женщина. Ничего не получилось. После нее уже приезжали разные депутаты, много народу было, ни в какую.
Что будет, никто не знает. Надежда на то, что люди откроют глаза и поймут, что это белое, а это черное. Нельзя бомбить те дома, где рождаются дети. Нельзя бомбить города и села, которые никакого отношения не имеют к этой войне.
О российской пропаганде
(На вопрос, есть ли в Украине нацисты — об этом постоянно говорят российские государственные медиа) Смешно сейчас этот вопрос мне задавать. Была как-то передача, и [Владимир] Соловьев сказал: „Буба, говорит, приезжал в Москву, его кормили, поили, давали концерты“. На концерт человек не зайдет, если ему не нравится.
Это все обернется в другую сторону, я уверен. Вот у меня крест висит, я утром и вечером, когда ложусь, всегда первое, что я говорю: „Господи, помоги Украине выиграть эту войну“.
О введении виз для россиян в Грузии
Я в начале нашего разговора сказал, что, если он [Путин] будет уходить [из Украины], то пойдет на Кавказ якобы к своим друзьям. И потом нам хана, вот этой маленькой стране — 450 тысяч русских приехало.
(На вопрос, хорошо это или плохо) Это плохо, потому что я не знаю, кто есть кто. (Отвечая, стоит ли ввести визы для россиян) Да. А почему я должен получать визу, допустим, а они нет? Очень, очень поздно, потому что вчера показали, какая очередь стоит у границы, а они берут и (показывает, как пограничники ставят штампы). 20% грузинской территории в оккупации. Была бы визовая система, хотя бы на 30% [лучше] знали бы политики, кто вошел в страну…
Вот мой сосед хочет поехать [в Россию], почему не пускают его? Он ходит, деньги дает [за визу], а его не пускают (отказывая в визе). Мы [грузины] считаемся врагами Путина.
О премии КГБ за фильм „ТАСС уполномочен заявить“
Я расскажу, как закончился тот день, [когда вручили эту премию]. Был сабантуй, я ее [награду в виде медали] вот сюда [на штаны] повесил и так пошел в гостиницу. На второй день пришел смотрящий КГБ, который следил за гостиницей „Россия“: „Вахтанг Константинович, что вы наделали?“.
Тогда отовариваться можно было только в их магазинах, ничего не было. А я: „А что?“. „Давайте, — говорит [сотрудник КГБ], — я вам ее [награду] в сейф положу“. Я говорю: „Я уже продал ее“. Мой минус, наверное, в том, что я никогда не боюсь.
(На вопрос, почему он не отказался от премии) А что делать было с [режиссером] Гиви Данелия? [Подставил бы его этим] естественно, конечно.
О Советском Союзе
[Советский Союз не был хорошей страной], потому что нам говорили, что мы должны говорить.
У меня был один случай, я уже был художественным руководителем государственного эстрадного оркестра Грузии, это был большой момент. С балетом, со всеми делами, 80 человек было. И тогда мне один мой друг прислал — совпало просто — резиновую маску [генсека ЦК КПСС Леонида] Брежнева. Кончается концерт, уже прощальные вещи идут, я ушел со сцены, надел эту маску и вышел [на сцену]. Через две минуты КГБ было за кулисами. И очень интересную вещь сказали мне на допросе: „Если мне бы не нравились ваши песни, вы бы сейчас сидели в другом месте“.
(На вопрос, ощущал ли он себя когда-либо советским человеком) Нет. Меня выгнали из пионерии за то, что я во дворе играл в футбол. У меня была одна пара обуви, и я боялся, мама будет сердиться, что я в грязных туфлях пришел. И я снял красный галстук и начал чистить туфли. На меня кто-то донес, на второй день выстроили всю команду детей и сказали, что „он недостоин быть пионером“, и выгнали.
В 1967-м году мы приехали в Канаду. И журналист написал, что приехали русские артисты. Колоссальный был успех, но нам было обидно очень. Потому что они могли сказать, что я грузин, а тот узбек, а это азербайджанец, а это молдаванин. Конечно, было важно, [чтобы представили, как грузинского артиста]. Когда интервью взяли, я это сказал. Я сказал, что мы, все артисты, работали за копейки. Я говорю: „Хотя бы сказали, какая страна. Вот им понравился концерт, вообще стоя аплодировали люди“. Человек должен себя уважать в душе. (Был ли после этого разговор с КГБ?) Да. (Было ли страшно?) Нет.
О решении не посещать Россию
Я официально по телевидению в Москве сказал — это было в восьмом году, — что моей ноги не будет ни в одном российском городе, пока этот человек [Путин] во главе страны.
О смерти
(На вопрос, каково ощущать, что смерть — это близко) Вот три дня тому назад было очень-очень плохо, так никогда не было. Я лег и сказал: „Господи, забери меня“.
То, что я лежу [на процедурах], называется гемодиализ — это когда почка не работает. И это происходит в неделю три раза по четыре-пять часов. Чистят кровь, ставят огромную бандуру-компьютер, кровь заходит-выходит туда-сюда. В начале это в руку делали, и потом появились тромбы. Сейчас вставили шланг и через горло мне [организовали сосудистый доступ].
(Об обращении к богу) Знаешь, как было? Я думал, что мне легче станет, если я умру.
Мое положительное качество — что я не боюсь смерти. Иногда заходил в церковь, там тихо, поставлю свечу там. Я прожил красивую, счастливую жизнь, потому что это песня.
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