„Я прожил красивую, счастливую жизнь. Это песня“: одно из последних интервью Вахтанга Кикабидзе

О Путине и войне России с Украиной

То, что происходит, — это мерзопакостно. Это вторжение. То, что там эти мальчики необученные творили. Что будет завтра, мы не знаем. Путин не может вернуться домой проигравшим. Я думаю, что он, наверное, двинется на Кавказ якобы успокаивать эти две страны [Армению и Азербайджан]. Вот тогда вот этого всего, что нам нравится сейчас здесь [на Кавказе], не будет уже, потому что он пойдет на Грузию. Это однозначно.

Ну, победителем [в войне с Украиной] он [Путин] не выйдет, это точно. Потому что уже много городов освободили, там реют украинские флаги. Они не отдадут свою землю на растерзание.

(Отвечая на вопрос о поддержке войны в России, в основном, старшим поколением) Боятся они. Боятся потерять свои места. Боятся, что же будет с ними потом. Ну ты лучше меня знаешь, что в России есть оппозиция, которая пока очень боится. Но если русский взорвется — я имею в виду, душой, настроениями протеста, — вот тогда будет очень серьезное противостояние, потому что они уже на себе испытывают эти санкции [западных стран].

Он [Путин] погубил свою Родину, погубил однозначно. Таких санкций ни у кого не было — и дай бог, чтобы это было в последний раз. Потому что лидер этой мерзопакостной войны все время в бункере сидит, не вылезает, и очень многих генералов он отправил на пенсию. Изначально ему [Путину] сказали, что [россияне] войдут в Украину и их встретят флагами в Харькове. Харьков — русскоязычный город, очень много евреев, очень много русских. И вдруг он понял, что они этого не хотят.

(Говоря о самом положительном для России варианте окончания войны) Если Зеленский и Украина согласится на переговоры — это может его [Путина] спасти от смерти. Если он умный человек, в чем я очень сомневаюсь, он должен попросить [начать] переговоры, пожать руку Зеленскому и уйти домой. Это оценит вся Россия.

О Владимире Зеленском

Он очень хороший президент, образованный, молодой, смелый. Это очень важно в этой ситуации, и я желаю ему только победы.