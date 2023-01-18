Барабанное и танцевальное шоу! У пруда Ыйсмяэ пройдёт зимний праздник(1)
В субботу, 21 января, с 16.30, в амфитеатре у пруда Ыйсмяэ состоится зимний праздник Хааберсти. На зимнем празднике можно будет увидеть барабанное и танцевальное UV-шоу Сийма Коппеля, танцевальные программы представят танцевальный театр Полли и танцевальная группа Haabersti Õied. Для детей пройдут разнообразные развлечения под руководством молодежного центра Хааберсти.
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянов предшественником зимнего праздника Хааберсти было мероприятия по сжиганию елей. „Если раньше в начале года в Хааберсти проходило мероприятие по сжиганию рождественских и новогодних ёлок, то уже несколько лет мы не сжигаем собранные ёлки, потому что их по заказу районной управы их передают предприятию Utilitas, где они повторно используются для производства тепла и электричества для городских домов“, - пояснил старейшина.
По словам старейшины района, цель мероприятия – добавить света и тепла в темные зимние вечера. Управа района продолжит эту традицию и в этом году. „На зимнем празднике можно будет увидеть барабанное и танцевальное UV - шоу Сийма Коппеля, с танцевальными программами выступят танцевальный театр Полли и танцевальная группа Haabersti Ōied, со всеми вместе споёт Яан Кирсс. Кроме того, под руководством молодежного центра Хааберсти будут организованы различные мероприятия для детей“, — сказал Сильянов и пригласил всех желающих на пруд Ыйсмяэ.
Зимний праздник в Хааберсти организует управа района Хааберсти. Мероприятие бесплатное, приглашаются все желающие.