Барабанное и танцевальное шоу! У пруда Ыйсмяэ пройдёт зимний праздник

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянов предшественником зимнего праздника Хааберсти было мероприятия по сжиганию елей. „Если раньше в начале года в Хааберсти проходило мероприятие по сжиганию рождественских и новогодних ёлок, то уже несколько лет мы не сжигаем собранные ёлки, потому что их по заказу районной управы их передают предприятию Utilitas, где они повторно используются для производства тепла и электричества для городских домов“, - пояснил старейшина.