Пользователи Reddit назвали признаки своей порнозависимости

Многие пользователи признались, что не чувствуют возбуждения, сколько бы порнороликов ни смотрели.

Другим зависимость от порно мешала наслаждаться отдыхом и даже могла заставить прервать отпуск.

Некоторые комментаторы рассказали, что сравнивали симптомы зависимости, которые заметили у себя, с уже описанными врачами.

Ранее на Reddit обсудили смешные и никогда не попадающие в порно моменты реального секса. По мнению пользователей форума, в порно не показывают неубранные дома и разбросанное грязное белье, волосы партнера во рту, а также длительные предварительные ласки.