Брэд Питт продает „семейное гнездышко“, где жил с Анджелиной Джоли

На территории шикарного поместья также находится бассейн, скейтпарк, теннисный корт и многое другое.

Питт приобрел это жилье в 1994 году. Тогда, как сообщается в материале, он заплатил за него 1,7 млн долларов. Предыдущей владелицей недвижимости была актриса Кассандра Петерсон, которую зрители могут помнить по главной роли в телесериале „Эльвира – повелительница тьмы“.