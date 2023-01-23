23.01.2023, 17:52
Брэд Питт продает „семейное гнездышко“, где жил с Анджелиной Джоли
ФОТО: | MPP
Брэд Питт решился продать роскошный дом, в котором жил со своей экс-супругой, актрисой Анджелиной Джоли. Имение и участок размером в 77 соток находится в Лос-Анджелесе, — уточняет „Обозреватель“ со ссылкой на Daily Mail.
Питт планирует получить за особняк 40 миллионов долларов.
На территории шикарного поместья также находится бассейн, скейтпарк, теннисный корт и многое другое.
Питт приобрел это жилье в 1994 году. Тогда, как сообщается в материале, он заплатил за него 1,7 млн долларов. Предыдущей владелицей недвижимости была актриса Кассандра Петерсон, которую зрители могут помнить по главной роли в телесериале „Эльвира – повелительница тьмы“.
По словам источника, кинозвезда вместо особняка купит „что-то меньше“, но тоже в Лос-Анджелесе.