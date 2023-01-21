Мирослава Карпович прокомментировала отношения с Павлом Прилучным

Ведущих „Злых языков“ интересовал вопрос абьюза в отношениях с актером, однако Мирослава опровергла подобную информацию и призналась, что на нее никогда в жизни не поднимали руку.

На вопрос блогера о том, готова ли она сняться в одном проекте с Павлом, актриса ответила: „Конечно. Павел прекрасный человек. Мы с ним в хороших отношениях, мы детей вместе воспитываем. Я дружу с его семьей“.

Напомним, об отношениях Карпович и Прилучного стало известно в 2020 году, после развода актера с женой. Пара часто выходила в свет вместе. Со временем разговоры о звездном романе сошли на нет. А сами знаменитости так и не захотели комментировать то, что связывало их в тот период.

Сейчас звезды состоят в серьезных отношениях, но уже не друг с другом: летом 2022-го Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. А Карпович недавно рассказала о новом романе (однако имя любимого не сообщает).