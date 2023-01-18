18.01.2023, 17:58
ФОТО | Алла Пугачева вышла в свет в Израиле(10)
ФОТО: Youtube
Примадонна посетила показ фильма „Мама, я дома» с участием Юры Борисова и Ксении Раппопорт. Пугачева пришла на кинопремьеру в белой оверсайз-футболке и розовом клетчатом пальто.
„Потрясающе, просто потрясающе. В напряжении держит этот фильм. Почему я даже вскочила — я с предложением. Чтобы сделать продолжение. Нам очень хочется еще посмотреть. Это успех!“ — восторгалась Примадонна.
Напомним, Алла Пугачева несколько месяцев живет вместе с мужем и детьми в Израиле. По слухам, она уже продала замок в деревне Грязь.