Шоубиз
18.01.2023, 17:58

ФОТО | Алла Пугачева вышла в свет в Израиле

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Алла Пугачева
Алла Пугачева
ФОТО: Youtube

Примадонна посетила показ фильма „Мама, я дома» с участием Юры Борисова и Ксении Раппопорт. Пугачева пришла на кинопремьеру в белой оверсайз-футболке и розовом клетчатом пальто.

„Потрясающе, просто потрясающе. В напряжении держит этот фильм. Почему я даже вскочила — я с предложением. Чтобы сделать продолжение. Нам очень хочется еще посмотреть. Это успех!“ — восторгалась Примадонна.

Напомним, Алла Пугачева несколько месяцев живет вместе с мужем и детьми в Израиле. По слухам, она уже продала замок в деревне Грязь.

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